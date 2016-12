Empire Of The Sun - "Two Vines (Album-Trialer)

Kreativ, futuristisch und sehr individuell - Mit ihrem neuen Album "Two Vines" macht das australische Elektropop-Duo Empire Of The Sun mal wieder das, was es am Besten kann: Großartige Musik. Dabei übertreffen sich Luke Steele und Nick Littlemore erneut selbst und nehmen den Zuhörer mit in ihre ganz eigene Welt, in der alles ein bisschen abgefahren und anders ist. Gerade das macht den kreativen Output der beiden Musiker aus: Songs wie "High And Low" und "Two Vines" lieferten im Vorhinein einen Eindruck des besonderen Sounds, der sich zwischen Elektro, Indie, House und Pop bewegt.

Empire Of The Sun - High And Low

Die Natur holt sich zurück, was ihr gehört

Bereits im Video zu "High And Low" zeigen Empire Of The Sun, dass das Thema Natur für sie eine wichtige Rolle spielt. "Bevor wir angefangen haben, die Platte zu produzieren, haben wir oft über ein bestimmtes Bild gesprochen", verrät Nick. "Es handelt sich dabei um eine moderne Stadt, die von einem Dschungel zurückerobert wird, so als würde sich Mutter Natur den Planeten zurückholen. Alle Gebäude werden zu Sand zerfallen und alles wird wieder Natur sein." Gemeinsam mit Produzent Peter Mayes habe man ein Album aufnehmen wollen, dass die Schönheit dieser Idee verkörpere, lassen uns die beiden Australier wissen. "Wir wollten zeigen, dass man von der Natur lernen kann, wie man friedvoll auf diesem wunderschönen Planeten zusammenlebt."

Empire Of The Sun - Two Vines

Liebe, Frieden und Verständnis

Elf neue Tracks präsentieren Empire Of The Sun auf "Two Vines", das die talentierten Künstler sowohl in Los Angeles als auch auf Hawaii aufgenommen haben. "Nach Hawaii zu gehen, war die beste Idee", erzählt Luke über den Entstehungsprozess. "Morgens konnte ich surfen gehen, abends Musik machen". Das Album sei ein weiterer Schritt auf ihrem spirituellen Weg, der sich um Liebe, Frieden und Verständnis drehe so die beiden Musiker, die zudem verraten, dass die Inspiration für ihre Musik in Kindheits-Fantasien stecke.

