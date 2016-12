Über 25 Jahre nach der Veröffentlichung des bahnbrechenden ersten Enigma Albums "MCMXC a.D.", erscheint am 11. November 2016 ein neues Album des stilprägenden Projektes von Mastermind Michael Cretu, "The Fall Of A Rebel Angel". Er greift die mystischen Soundwelten des ersten Multi-Platin Albums wieder auf und transferiert den zeitlosen Klangkosmos, ins Hier und Jetzt. Bei Facebook hat sich der Produzent und Komponist zu drei der zwölf enthaltenen Kapitel genauer geäußert.

The Fall Of A Rebel Angel" ist die musikalische Parabel eines einfühlsamen Künstlers auf das menschliche Leben. Die zwölf Klangbilder beruhen auf einem epischen Poem des Schriftstellers und Dramatikers Michael Kunze, das dem Album beiliegt. Ergänzt werden sie durch 13 Bilder von Wolfgang Beltracchi, einem der außergewöhnlichsten und widersprüchlichsten Maler unserer Zeit.