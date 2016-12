Mit seinem neuen Werk wollte Michael Cretu wieder etwas Außergewöhnliches schaffen. Das Enigma-Album "The Fall Of A Rebel Angel" erzählt eine Geschichte von keinem und jedem. Ihr "Held" ist ein Mensch wie du und ich. Eines Tages ist für ihn nichts mehr wie es war. Er fühlt sich beobachtet. Er hat Angst und weiß nicht, wovor. Sein Leben scheint ihm zu entgleiten. Unterwegs durch eine imaginäre Stadt macht er Erfahrungen, die ihn verändern. Er trifft eine Priesterin, deren Gott Marquis de Sade ist – eine Fortführung des legendären "Sadeness (Part I)" vom ersten Enigma-Album, "MCMXC a.D."

"The Journey Of A Rebel Angel" auf enigmaspace.com

"The Fall Of A Rebel Angel" ist die musikalische Parabel eines einfühlsamen Künstlers auf das menschliche Leben. Die zwölf Klangbilder beruhen auf einem epischen Poem des Schriftstellers und Dramatikers Michael Kunze, das dem Album beiliegt. Ergänzt werden sie durch 13 Bilder von Wolfgang Beltracchi, einem der außergewöhnlichsten und widersprüchlichsten Maler unserer Zeit. Auf der Website enigmaspace.com könnt ihr nun tiefer in die Kapitel eintauchen und euch "The Journey Of A Rebel Angel" in besonderer Art und Weise ansehen.