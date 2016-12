Stolze 87 Jahre ist Ennio Morricone alt, seit sechs Jahrzehnten gehört der italienische Musiker zur ersten Riege internationaler Filmkomponisten. Seine Soundtracks haben immer wieder große Hollywoodfilme wie "The Hateful Eight", "One Upon a Time in America" oder "Abolisson" um die sinnliche Erlebniswelt der Musik bereichert. Gemeinsam mit dem Tschechischen Nationalen Sinfonieorchester hat der italienische Komponist nun 23 Titel noch einmal neu eingespielt.

Am 11. November wird "Morricone 60" erscheinen, doch bereits am 21. Oktober kann man mit "Nuovo" aus "Cinema Paradiso" auf Spotify, iTunes und Apple Music in Morricones Klangwelt eintauchen und in Gedanken in das kleine sizilianischen Fischerdorf Giancaldo verreisen, um dessen Menschen sich Giuseppe Tornatores Spielfilm aus dem Jahr 1988 dreht, der 1990 mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet wurde.