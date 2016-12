"La Califfa" ist ein italienisch-französischer Spielfilm mit Romy Schneider aus dem Jahr 1970, der vor dem Hintergrund sozialer Unruhen in Norditalien die außergewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einer Fabrikarbeiterin und einem einflussreichen Industriellen erzählt. Mit schwelgerischen Geigenklängen und sinfonischer Strahlkraft hat Ennio Morricone die spannende Geschichte in Musik gefasst.

Insgesamt hat der italienische Komponist 23 seiner schönsten Werke für das Album "Morricone - 60 Years of Music" gemeinsam mit dem Tschechischen Nationalen Sinfonieorchester noch einmal neu eingespielt und zeigt, wie sehr er seit sechs Jahrzehnten die glamouröse Welt des Kinos mit der sinnlichen Ausdruckskraft seiner Musik geprägt hat.

Ab dem 11. November kann man nach der Titelmelodie zu "The Good, the Bad and the Ugly", "Nuovo" und "La Califfa" alle 23 Morricone-Hits auf dem kompletten Album erleben.