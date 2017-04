"Sei ein Faber im Wind", so lautet der Name des neuen Songs von Faber, dessen Video man hier sehen kann. Ein Lied, schmerzhaft, grausam, schön und wahrhaftig, Faber singt es mit einem gewaltigen Furor und mit maximaler Hingabe. Er ist gerade einmal 23, klingt und schreibt aber wie ein 50-Jähriger – und die jungen Alten sind natürlich die besten Alten, die wir haben. Anders gesprochen: Faber ist keiner, der über das Leben singen würde, ohne überhaupt gelebt zu haben.

Denn Faber ist natürlich keineswegs alles egal, ganz im Gegenteil. Gerade weil ihm die Dinge, über die er singt, so wichtig sind, verrät er seine Themen nicht an Kitsch und Gefühlsopulenz, wie das in diesen Tagen so viele tun, die Authentizität für sich reklamieren, aber doch nur hohle Schlagerstanzen abspulen. Die Musik und der Text von "Sei ein Faber im Wind" verwenden Widerhaken, es geht an keiner Stelle darum, sattsam bekannte Befindlichkeiten zu paraphrasieren.

"Sei ein Faber im Wind", so heißt auch das Debütalbum des Zürcher Songschreibers. Es wird am 7. Juli 2017 veröffentlicht. Auf dem Album wird klar: Faber ist keiner für Leute, die bei Faber an Sekt denken und Max Frisch nie gelesen haben. Faber zapft Quellen an, die sonst niemand im aktuellen deutschsprachigen Pop kennt, zumindest nicht in dieser Altersgruppe. Faber ist mit den alten sizilianischen Volksliedern aufgewachsen, er liebt Trubači, die coolen Chanson-Franzosen, Polka, aber auch Folk und Nuancen aus den alten amerikanischen Stilen. Das Verdienst Fabers ist es, dass er all diesen Einflüssen die distinguierte Rotweinseligkeit austreibt und sie auf die Straße zerrt, wo sie herkommen und hingehören. Faber baut immer wieder Brüche ein, ein desparates Element, eine gewisse Tomwaitshaftigkeit. Er überführt diese Stile in den Pop, unter seiner Hand vereinen sie sich zu einem hochindividuellen, ganz neuen Genre: Fabermusik.

+++ Faber steht auf Anfrage für Interviews zur Verfügung +++

Am Sonntag ist Faber samt Band zu Gast bei der Kabarett-Show "Pufpaffs Happy Hour" (3sat, 20:15 Uhr), performt zwei Songs des kommenden Debütalbums und stellt seine mitreißenden Live-Qualitäten unter Beweis. Die erkannte schon Sophie Hunger und nahm ihn 2015 als Support mit auf Tour. Nun verkauft er mit seiner Band selbst Hallen aus:

