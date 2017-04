"Sei ein Faber im Wind", so lautet der Name des neuen Songs von Faber. Ein Lied, schmerzhaft, grausam, schön und wahrhaftig: Faber singt es mit einem gewaltigen Furor und mit maximaler Hingabe. Er ist gerade einmal 23, klingt und schreibt aber wie ein 50-Jähriger und die jungen Alten sind natürlich die besten Alten, die wir haben.

Wenn du kein Einhorn sein kannst, sei ein Faber im Wind

Denn Faber ist natürlich keineswegs alles egal, ganz im Gegenteil. Gerade weil ihm die Dinge, über die er singt, so wichtig sind, verrät er seine Themen nicht an Kitsch und Gefühlsopulenz, wie das in diesen Tagen so viele tun, die Authentizität für sich reklamieren, aber doch nur hohle Schlagerstanzen abspulen. Die Musik und der Text von "Sei ein Faber im Wind" verwenden Widerhaken, es geht an keiner Stelle darum, sattsam bekannte Befindlichkeiten zu paraphrasieren. Mit dem Song kündigt Faber nach seiner EP "Abstinenz", die im letzten Sommer veröffentlicht wurde, nun sein Debütalbum an. Wie die erste Veröffentlichung wird es "Sei ein Faber im Wind" heißen und erscheint am 7. Juli 2017.

Faber Album "Sei ein Faber im Wind"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Spotify

▶ Bei Apple Music