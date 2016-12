Boys Of Zummer - (Live aus dem The Hollywood Casino Amphitheatre)

Sie starteten einst im kleinen Chicagoer Vorort Wilmette und eroberten von da aus die Alternative-Szene mit Hits wie "Thnks fr th Mmrs" und "I Don't Care": Jetzt, ganze 15 Jahre und sechs Studio-Alben später, präsentieren Fall Out Boy ihre neue Live-DVD "Boys Of Zummer Live In Chicago", die ab sofort erhältlich ist. Ihre Gigs sind eine einzige Party, ein durchdringender Paukenschlag der Emotionen. Mit den Konzert-Aufnahmen "Boyz Of Zummer" - ihrer Kollabo-Tour mit US-Rapper Wiz Khalifa im Sommer 2015 - veröffentlichen FOB ein großartiges Live-Erlebnis im DVD-Format.

My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up) - (Live aus dem The Hollywood Casino Amphitheatre)

Mit "Boyz Of Zummer" zelebrieren Fall Out Boy "American Beauty/American Psycho", Rap und ihre großen Hits

Die "Boyz Of Zummer"-Tour absolvierte das Quartett nach der Veröffentlichung ihres 2015er Longplayers "American Beauty/American Psycho". Klar, dass die Show im Hollywood Casino Amphitheatre ein Heimspiel und somit etwas ganz Besonderes für Fall Out Boy war. Neben aktuellen Ohrwürmern wie "Irresistible" und "Centuries", dürft ihr euch außerdem auf tolle Live-Performances von insgesamt 17 Hits freuen. Wer sich immernoch fragt, wie FOB und Wiz Khalifa den Weg zueinander fanden: Mit "Make America Psycho Again" veröffentlichten Pete Wentz & Co. ein Remix-Album ihres Longplayers "American Beauty/American Psycho", auf dem Rapper wie Joey Bada$$, Black Thought, oder Azealia Banks die Songs des Originals neu interpretierten.

Fall Out Boy DVD "Boys of Zummer Live in Chicago"

Fall Out Boy Blu-ray "Boys of Zummer Live in Chicago"

