Mit ihrer Live-DVD "Boys Of Zummer: Live In Chicago" liefern Fall Out Boy einen großartigen Mitschnitt eines packenden Live-Gigs. Festgehalten wurde das Konzert in Chicago im Rahmen der Boys Of Zummer-Tour im Jahr 2015. Dort performten die vier Rocker unter anderem ihre Hit-Single "Uma Thurman" vom Album "American Beauty/American Psycho". Unterstützung gab es dabei von Rapper Wiz Khalifa, der dem Song einen Part beisteuerte. Musikalische Vielfalt, eingängige Melodie und jede Menge Energie - Fall Out Boy zeigen uns, warum ihre Konzerte immer einen Besuch wert sind.

