Young And Menace (Video)

Fall Out Boy melden sich mit "Young And Menace" zurück - und liefern gleich das Video zum Song mit. Und das war noch nicht alles: Zur Veröffentlichung des Tracks gab es eine weitere Neuigkeit, die uns vorfreudig mit den Füßen scharren lässt: Mit "Mania" folgt am 15. September 2017 Album Nummer sieben, das ihr ab sofort vorbestellen könnt.

Ein bisschen Dub, viel Rock und noch mehr Fall Out Boy

Es gibt wenige Bands die es schaffen, sich musikalisch weit aus dem Genre-Fenster zu lehnen, während sie gleichzeitig dem eigenen Sound doch völlig treu bleiben. Fall Out Boy können sich was das angeht im Hinblick auf "Young And Menace" jedoch gediegen auf die Schulter klopfen. Der Track überrascht im Gegensatz zu den punkrockigeren Vorgängern des letzten FOB-Albums "American Beauty / American Psycho" mit EDM-Einflüssen. Das Thema von "Young And Menace" regt zum Nachdenken an: Es geht um das Außenseiterdasein, das Anders sein als die breite Masse - und um die gemischten Emotionen, die damit verknüpft sind.

Für das Video ließen sich Fall Out Boy von Elf inspirieren

Das Video zu "Young And Menace" entstand unter der Regie von Regisseur Mel Soria. Die Story des Clips regt zu Nachdenken an: Ein junges Mädchen lebt bei einer Familie aus Fabelwesen, die an Lamas erinnern. Doch sie bricht aus. In der Zivilisation findet sie sich jedoch ebenfalls nicht zurecht. "Die Story des Videos ist an den Film Elf angelegt, in dem er auch realisiert, dass er gar kein Elf ist. Wir haben die komödiantischen Elemente weggelassen und uns mehr an die Realität unserer Welt angelehnt", verrät Bassist Pete Wentz.

Fall Out Boy Album "Mania" vorbestellen

▶ bei Amazon

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn