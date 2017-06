Schon in den ersten Sekunden wird klar: Mit diesem Track sind Fall Out Boy wieder beim Rock angekommen. Ein Gitarrenlick eröffnet "Champion" und es wird im Verlauf des Songs nicht weniger krachig. Ging die letzte Nummer "Young And Menace" ganz klar in Richtung EDM, zeigt diese Kombi einmal mehr, wie vielfältig die Band musikalisch aufgestellt ist und was für ein breites Spektrum euch auf dem im September erscheinenden Album "M A N I A" erwartet.

Zurück zum Rock: Der neue Fall Out Boy-Song "Champion"

Zu "Champion" gibt es bislang kein offizielles Video, aber einen Visualizer. Gedreht im The Berrics Skatepark in LA, zeigt euch die Band eine Skatesession mit Post Malone, Profiskater Sewa Kroetkov und den skatenden Llamas, die euch schon bekannt vorkommen sollten.

Die Lyrics: So ist das mit dem "Champion" wirklich

Wer Fall Out Boy kennt, der wird sich wundern, dass sie nun über Champions singen, halten sie doch sonst eher zu Underdogs und Anti-Helden. Doch hört man genau auf den Gesang von Partick Stump, erkennt man die typische FOB-Handschrift: Er sei "the champion of the people / who don't believe in champions", singt er da. Auch dass es ganz normal sei, nicht zu wissen, wo man hingehöre, wird in den Lyrics des Songs thematisiert: Man sei noch "young enough not to know what to believe in". Der Refrain macht es dann mehr als deutlich, woran die Band glaubt: "if I can live through this / I can do anything": Man kann aus allem stärker hervorgehen, auch wenn die Situation nicht gerade rosig aussieht.

Fall Out Boy Album "Mania" vorbestellen

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn

▶ bei Google Play