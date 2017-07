"Live Fast, Die Young" - so oder so ähnlich könnte das Synonym zum Fall Out Boy-Song "Young And Menace" lauten. Der Track ist die erste Hörprobe aus "M A N I A", dem siebten Album der Alternative Rock-Band aus Chicago und thematisiert ihren schnellen Aufstieg. "Am Anfang von Fall Out Boy ging alles so schnell. Aber wir machen diese ganze Reise nur dieses eine Mal, und dann muss es auch gut werden", verrät Bassist Pete Wentz der Plattform Genius im Video-Interview. Das reflektieren FOB in "Young And Menace" und vergleichen ihre eigene Schnelllebigkeit mit der verblüffenden Doppelgänger-Geschichte des Rockstars Nikki Six sowie mit der Karriere von Britney Spears. Letztere ist in den Augen des Bassisten der Fleisch gewordene Spiegel unserer heutigen Kultur. Aber mehr wollen wir euch nicht vorweg nehmen.

Fall Out Boy Album "Mania"

