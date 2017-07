Champion (Official Video)

Nach ihrem Visualizer lassen uns Fall Out Boy nun auch am offiziellen Musikvideo zu "Champion" teilhaben. Der Clip von SCANTRON und Mel Soria entpuppt sich als äußerst starbesetzt: Zu sehen sind die US-amerikanischen Schauspieler Jaden Smith, Josh Brener, Timothy Granaderos und Ashley Laconetti. Geschrieben hat den Text übrigens die australische Sängerin Sia. Im Video wird der Refrain mehr als deutlich ausgelebt: "If I can live through this / I can do anything": Ich kann aus jeder Situation stärker hervorgehen, ich kann alles schaffen. Mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille wird von einer heldenhaften Situation zur nächsten gesprungen - es wirkt, als würden die Charaktere den Traum des anderen übernehmen. Das Ende mit Jaden Smith kommt dann sehr überraschend. Seht selbst.

"M A N I A" erscheint am 15.09.2017

Erst kürzlich kündigten die Fall Out Boys ihr siebtes Studio-Album "M A N I A" an, welches am 15. September 2017 erscheint. Nach dem ersten, elektronisch angehauchten Vorboten "Young & Menace", legten mit der zweiten Auskoppelung "Champion" wieder eine klassische Fall Out Boy-Nummer nach. Diese Kombination zeigt einmal mehr, wie vielfältig musikalisch die Band aufgestellt ist und was für ein breites Spektrum euch auf der im September erscheinenden Platte erwartet. Am 27. Juli 2017 spielte die Band "Champion" in der Show Late Night mit Seth Meyers das erste Mal live im Fernsehen. Und eines ist gewiss: Wir freuen uns mehr denn je auf das Fall Out Boy-Album. Champion (live bei Late Night mit Seth Meyers)

Fall Out Boy Album "M A N I A" vorbestellen

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn

▶ bei Google Play