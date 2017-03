Wir freuen uns sehr, Fanny Andersen mit ihrer neuen Single "Kids" bei Universal Music begrüßen zu dürfen. Die in Oslo lebende Sängerin scheint für die Bühne geschaffen, bereits als Kind spielte sie in Musicals mit, entschied sich letztendlich aber doch für eine Karriere als Popsängerin. Trotzdem lässt sich Fanny immer noch gerne von der Welt der Musicals beeinflussen und das spiegelt sich auch in ihren Liedern wieder.

In "Kids" geht es um die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens. Darum, widersprüchliche Gefühle zu verarbeiten in einer Welt, die hohe Erwartungen an junge Menschen stellt und sie unter Druck setzt, endlich erwachsen zu werden. Deshalb äußert Fanny den Wunsch, wieder ein Kind zu sein.

"Ich glaube, der Song ist auch eine Art Aufschrei. Als ich ihn schrieb, war ich in sehr düsterer Verfassung, aber ich dachte, es könnte lustig sein, mit einem schnelleren Tempo Dynamik in die Sache zu bringen und so einen Kontrast zu schaffen – und ich finde es großartig, dass die Leute jetzt ausgelassen dazu tanzen. Sie kennen den finsteren Ursprung nicht, das ist cool!"

Produziert wurde "Kids" von Andersens norwegischen Landsleuten Skinny Days. Bei allem, was für 2017 noch ansteht, sollte sich die Musikwelt auf ein entschlossenes neues Talent gefasst machen. Fanny Andersen ist mehr als bereit, sie im Sturm zu erobern.

Fanny Andersen Single "Kids"

