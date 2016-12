Fayzen sind die Dinge nicht egal. Vielleicht ist das überhaupt das größte Wagnis seines neuen Albums, welches im nächsten Jahr erscheinen wird. Das Werk bricht vehement mit dem Pop-Prinzip der Oberflächlichkeit. Bevor es soweit ist, stellt der Hamburger Künstler seine neuen und natürlich auch Lieder seines Debütalbums "Meer" Anfang des Jahres auf einer kleinen Tour vor.

Erlebt Fayzen 2017 mit neuen Songs auf "nicht gern allein"-Tour live

"Ich freue mich sooooo doll darauf, bald mein neues Album live vorzuspielen. Es war so ein langer Weg. Ich bin über zwei Jahre untergetaucht und habe mich ausschließlich von Cola Light und Tiefkühlpizza ernährt." erzählt Fayzen seinen Fans via Social Media. Im Januar ist es dann endlich soweit: Fayzen ist zurück auf der Bühne und spielt die ersten Songs seiner neuen Platte live. In Köln ist er als Support für Von Brücken unterwegs, nach Berlin und Hamburg führen ihn dann seine eigenen Shows auf "nicht gern allein"-Tour.

Alle Fayzen Termine seht ihr hier im Überblick:



12.01.17 Köln, Kulturkirche (Support für Von Brücken) AUSVERKAUFT!

13.01.17 Köln, Kulturkirche (Support für Von Brücken)

18.01.17 Berlin, Grüner Salon

19.01.17 Hamburg, Prinzenbar