Dass Fayzen mit "Gerne allein" ein neues Album angekündigt hat, durften wir euch bereits verraten. Nun erwartet euch mit "Herr Afshin" bereits die erste Auskopplung daraus als Download, Stream und als Video. Wer der namensgebende Mann ist, erfahrt ihr direkt in der ersten Strophe dieses Songs, in dem Fayzen seinen musikalischen Werdegang erzählt. Und das macht er toll, denn man hört ihm gerne zu und will wissen wie es weitergeht.

Mit "Herr Afshin" taucht Fayzen tief in seine Vergangenheit ein. Er erzählt von seiner immerwährenden Suche nach dem perfekten Lied. Visualisiert wurde der sich stetig weiter aufbauende Track von Kim Frank, der ein Video produzierte, in dem Fayzen im Mittelpunkt steht. Ihr dürft euch sogar auf einen Unplugged-Teil des Tracks freuen. Reinschauen lohnt sich also.