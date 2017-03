"Du bist der Bauch von Balu, auf dem ich treib, Du bist der Kern, auf den ich, wenn ich lüge, beiss' und der Berg, von dem ich durch die Wüste gleit," so singt Fayzen auf seiner Single "Wundervoll". Der Song ist nach "Herr Afshin" der zweite Vorbote, der große Lust auf das neue Album "Gerne allein" macht, welches am 12. Mai veröffentlicht wird.

Die die Liebe als das feiern, was sie ist: Das Größte der Welt

"Wundervoll" ist textlich ungewöhnlich ehrlich. Der Hamburger mit iranischen Wurzeln bedient sich eines cleveren Tricks: Wo er zunächst mit vielen, vielen Bildern Räume öffnet – "Du bist das Teleskop in meiner Galaxie/ Du bist der gelbe Mond in meiner Fantasie/ Du bist der freie Thron in meiner Anarchie/ Du bist der freie Fall und meine Garantie" – zoomt er am Ende des Songs aus dieser Huldigung hinaus in den Alltag und legt offen, wem all diese warmen Worte überhaupt gelten. Er erzählt von einem Wiedersehen nach langer Zeit und vom Schwelgen in Erinnerungen, von einer plötzlichen Erkenntnis und von einer warmen Sommernacht, in der sich vielleicht alles ändert. Dazu singen die Geigen auf einem sparsamen, aber gerade dadurch markanten Beat.

Fayzen Song "Wundervoll"

