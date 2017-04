Fayzen sind die Dinge noch immer nicht egal - zum Glück! Am 12. Mai 2017 erscheint sein neues Album "Gerne allein", auf dem er für sich selbst zahlreiche Dinge klarstellt. "Am Anfang der Produktion standen für mich ganz viele Fragen: Wie geht man mit dem Verlassenwerden um? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Gibt es Gott? Bin ich schuldig? Wie ist das eigentlich, wenn ich alleine dadurch, dass ich Sachen konsumiere, eine Weltordnung fördere, die ich in großen Teilen ablehne? Und ist es moralisch okay, wenn ich trotzdem glücklich bin? Was ist Wahrheit? Und wie komme ich ihr näher?"

"Gerne allein": Geschichten zwischen Hamburger Landungsbrücken und dem Teppichboden der Kindheit

Beim Beantworten dieser Fragen ging er ein großes Wagnis ein: Er brach mit dem Pop-Prinzip der Oberflächlichkeit. Fayzen möchte mit seiner Musik zwar unterhalten, nimmt dabei aber auch in Kauf, seine Hörer zu beanspruchen. "Gerne alleine" ist nach seinem Major-Erstling "Meer" deshalb ein neuer Versuch, an der Welt zu rütteln - und zwar ein sehr persönlicher voll mit kleinen Geschichten aus einem Leben zwischen Hamburger Landungsbrücken und dem Teppichboden der Kindheit. Aufrichtig, offen, ohne Schutzschild oder Scham.

"Gerne allein" jetzt vorbestellen und 15 Songs vorab erhalten

"Gerne allein" erscheint als CD, Stream und Download. Wer sich jetzt für die digitale Version des neuen Albums entscheidet, profitiert: Die Vorab-Tracks "Herr Afshin" und "Wundervoll" sind bereits erhältlich. Wenn ihr sie jetzt schon kauft, wird euch der Preis hierfür beim späteren Albumkauf angerechnet. Mit einer Vorbestellung garantiert ihr außerdem, dass ihr zu den ersten gehört, die das neueste Werk des Hamburger Musikers hören werden. Hier könnt ihr bestellen:

Fayzen Album "Gerne allein"

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei iTunes

▶ bei Google Play

▶ bei Apple Music