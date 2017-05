Fayzen veröffentlicht am 12. Mai 2017 sein zweites Album. "Gerne Allein" heißt es - und das hat auch einen Grund, wie der Musiker aus Hamburg nun in einem Video bei Facebook erklärt hat: "Ich bin auf jeden fall gerne allein. Ich mach nichts lieber als Musik - und das geht meistens nur allein. Live ist was anderes. Mein Ding ist das Texten und das geht nur allein - das kannst du nur alleine machen."

Im Video verrät der 34-Jährige außerdem, wie er beim Texten vorgeht und wonach er entschiedene hat, welche Songs auf das neue Album kommen. So viel sei verraten: "Jedes lied auf diesem album ist autobiogafisch." Teile aus Fayzens Texten könnt ihr nun auf seiner Website auch als ansprechende Ecards verschicken. Wählt einfach aus drei "Gerne Allein"-Motiven und vier Songzeilen aus - oder schreibt einen eigenen Text. Hier geht's lang.

Fayzen Album "Gerne allein"

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei iTunes

▶ bei Google Play

▶ bei Apple Music