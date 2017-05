Fayzen veröffentlicht am 12. Mai 2017 "Gerne Allein" - sein zweites Album. Noch bevor die 15 neuen Lieder in voller Länge auf CD, als Download oder im Stream hörbar sind, zeigt euch der Hamburger Musiker Ausschnitte aus allen Songs in seinem Albumplayer. "OH MEIN GOTT!", schreibt Fayzen in diesem Zusammenhang bei Facebook, "Mein Herz rast. Ich darf Euch zum ersten Mal in mein neues Album reinhören lassen" - und die Chance solltet ihr nutzen.

"Gerne allein": Eine Suche nach Antworten

"Am Anfang der Produktion standen für mich ganz viele Fragen", erklärt der Musiker aus Hamburg. "Warum hat sich meine Exfreundin von mir getrennt? Warum ist mein Opa gestorben? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Gibt es Gott? Bin ich schuldig? Was ist Wahrheit? Und wie komme ich ihr näher?" Ob Fayzen seine Antworten gefunden hat, hört ihr in seinen wunderbaren Texten, die ihr hier vorbestellen könnt:



