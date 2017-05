"Hallo, mein Name ist Fayzen und ich bin ein Straßenmusiker aus Hamburg": So stellte sich einer unserer aktuell liebsten Singer / Songwriter kürzlich beim Berliner Online-Magazin Mit Vergnügen vor. Dort präsentierte der Musiker seine aktuelle Single "Wundervoll" in einer gefühlvollen Akustik-Version, die ihr oben im Player oder bei Facebook hören könnt. Der Song stammt aus Fayzens zweiten, frisch veröffentlichten Album "Gerne allein", auf dem er auf so rührende Weise singt, dass es ans Herz geht - positiv aber. Etwas Hip Hop hört man in seiner Musik, in erster Linie dürft ihr euch jedich auf großartigen Singersongwriter-Pop ohne Worthülsen freuen.

Fayzen Album "Gerne allein"

