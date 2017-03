Feist beherrscht nicht nur das richtige Anzählen, wie sie mit ihrem Debüt-Hit "1234" bewies, sondern wird auch eine große Nummer der Festival-Session 2017. Denn die kanadische Pop-Sängerin hat als Headliner für das A Summer’s Tale-Festival in Luhmühlen in der Lüneburger Heide zugesagt. Damit kehrt Leslie Feist, so die Musikerin mit bürgerlichem Namen, nach sechs Jahren zurück ins musikalische Rampenlicht. Ob Feist dann vom 2.- 5. August 2017 mit neuen Songs auf der Mainstage stehen wird, ist bisher noch nicht klar. Sicher ist aber, dass ihre wunderschöne Stimme und ihr Indie-Sound mit Tiefgang, perfekt in die Festival-Saison passt. Neben Feist haben unter anderem die Pixies, PJ Harvey, Franz Fredinand und Element Of Crime als Headliner zugesagt.

