Erneut gibt es gute Nachrichten von Feist: Vor wenigen Tagen gab die kanadische Sängerin über Twitter und Facebook die Veröffentlichung ihres Albums "Pleasure" bekannt - das erste seit sechs Jahren. Nun veröffentlicht sie den Titelsong. Aufgenommen wurde der Longplayer über einen Zeitraum von drei Monaten. Sie produzierte das Album mit Unterstützung von Mocky und Renaud Letang. Neben ihrer außergewöhnlichen Stimme spielt auch ihr einzigartiges Gitarrenspiel eine zentrale Rolle auf dem Album.

