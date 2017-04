Songs wie "My Moon My Man" machten ihren individuellen Sound berühmt, nach ihrem letzten Album "Metals" wurde es still um Leslie Feist - ganze sechs Jahre lang. Doch jetzt ist die kanadische Sängerin zurück. Mit neuem Album "Pleasure" in den Startlöchern kündigt sie nun eine Tour für August 2017 an.

"Century feat. Jarvis Cocker" (Video)

Neuer Track "Century" und Deutschland-Konzert beim A Summer's Tale

Alle guten Dinge... sind manchmal auch nur zwei: Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Feist mit "Century feat. Jarvis Cocker" den zweiten Track aus ihrem Album "Pleasure", das am 28. April 2017 veröffentlicht wird. Unmittelbar darauf kündigt ist sie ihre Europa-Tour an - und die beinhaltet auch ein Konzert in Deutschland: Am 5. August 2017 wird Leslie Feist auf dem A Summer's Tale Festival in Luhmühlen auftreten.

Hier gibt's noch einmal alle Daten der Europa-Tour im Überblick:

05. August 2017, Luhmühlen, A Summer's Tale

10. August 2017, Oslo, Oya Festival

11. August 2017, Götheburg, Way Out West Festival

12. August 2017, Kopenhagen, Haven Festival

14. August 2017, Brüssel, Brussels Summer Festival

19. August 2017, Winterthur, Winterthurer Musikfestwochen

