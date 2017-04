Feist-Fans aufgepasst: Die kanadische Sängerin spielt im Rahmen ihrer Europatour auch Deutschland-Konzerte - in Mainz, Berlin und München. Die Tour zum neuen Album "Pleasure" startet im Juli 2017. Zudem wird Feist als Headliner auf dem A Summer's Tale Festival in Luhmühlen in der Lüneburger Heide performen.

Alle Konzert-Daten der Europa-Tour im Überblick

19. Juli 2017 Paris, L'Olympia

20. Juli 2017 Mainz, Zitadelle Open Air

24. Juli 2017 Berlin, Tempodrom

02. August 2017 München, Circus Krone

05. August 2017 Luhmühlen, A Summer's Tale

10. August 2017 Oslo, Oya Festival

11. August 2017 Götheburg, Way Out West Festival

12. August 2017 Kopenhagen, Haven Festival

14. August 2017 Brüssel, Brussels Summer Festival

19. August 2017 Winterthur, Winterthurer Musikfestwochen

Der Vorverkauf für die Feist-Tickets startet bei Songkick am 2. Mai 2017, bei Eventim am 3. Mai 2017 und der reguläre Verkauf beginnt am 5. Mai 2017.

