Fergie weiß sich aus dem Winter-Loch zu befreien: Die Black-Eyed-Peas-Lady veröffentlichte ihre neue Single "Life Goes On". Damit droppt die 41-Jährige einen wahrhaft motivierenden Song - mit R'n'B-Sound und kurzem Rap-Part. Mit "Life goes on with or without you", steht sie wieder da: Eine taffe, starke Frau mit ordentlich Stimme und Statement. Wir haben den Song im Video für euch sowie alle Infos zur Single.

"Life Goes On": worum es im Song geht

In the midst of all the madness, remember life is beautiful. #LifeGoesOn 11/11 pic.twitter.com/2TRCKHEaoE — Fergie (@Fergie) 10. November 2016

Fergie scheint zu ihren musikalischen Wurzeln zurückzukehren: "Life Goes On" kommt mit unbeschwerten Beats daher, wenn der Song auch inhaltlich den Abschluss einer Ära darstellt und ein ernsteres Thema behandelt. Was Fergie mit Zeilen wie: "Is this the kinda life I really wanna live for? In my heart I know, less is more", sagen will? Die Musiker macht eines klar: Sie will nicht ständig unter Strom stehen, sondern auch zur Ruhe kommen. Denn manchmal ist das Weniger auch gleich das Mehr. Und so blank und ungeniert zeigt sich Fergie auch auf dem Cover zum Track. Die Single wurde von Toby Gad, der auch bei "Big Girls Don't Cry" an den Reglern saß, und Keith Harris produziert.

Von damals bis heute: Fergie bleibt auf der Erfolgs-Spur

Fergie marschierte seit der Zeit mit den Black-Eyed-Peas nicht nur durch die oberen Plätze der Charts, sondern war auch Solo äußert erfolgreich. Ihre Single "M.I.L.F. $" veröffentlichte sie im Juni 2016 und war damit prompt wieder an der Spitze vertreten. Nun arbeitet die Sängerin, die stets neben Will.I.Am produzierte, weiter an ihrem zweiten Solo-Album. "Life Goes On" ist dafür ein vielversprechender Vorbote.

Fergie Single "Life Goes On"

