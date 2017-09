Mit "Vivere" hat Fernando Varela der Klassikwelt in diesem Jahr ein ganz besonderes Album beschert, auf dem er große Opernarien der Musikgeschichte mit frischen Popsongs kombiniert und damit unter Beweis stellt, dass er mit seiner hellen Tenorstimme in allen Stilen zuhause ist. In Songs wie "Gloria", "A thousand years" und "Vivere" versprüht er Lebensfreude und Leidenschaft für die Musik, in der berühmten Arie "Nessun dorma" aus Puccinis Oper Turandot lässt der südamerikanische Tenor die Töne glühen. Einen persönlichen Eindruck des vielseitigen Sängers kann man in diesen Tagen gleich mehrmals im TV bekommen.

Am Dienstag, den 19. September, ist Fernando Varela bereits zu früher Stunde ab 6:30 Uhr zu Gast im ARD Morgenmagazin und am Samstag, den 30. September, tritt er ab 20:15 Uhr im Rahmen der Sendung "Willkommen bei Carmen Nebel" im ZDF-Studio auf.

Am 1. Oktober wird Fernando Varela außerdem am Brandenburger Tor in Berlin zu erleben sein.