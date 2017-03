Da kommt zusammen, was zusammen gehört. Feuerherz sind Support-Act der diesjährigen Maite Kelly-Tournee. Mit ihrem eigenständigen Popschlager und der virtuos choreographierten Performance passen Feuerherz perfekt in das Showkonzept von Maite Kelly, die zudem auch den frischen Schlager-Pop des Quartetts schätzt. Die Tournee startet am 4. März 2017 in Filderstadt.

Maite Kelly hat nach ihrer gelungenen Liaison mit dem deutschen Schlager eine neue musikalische Heimat gefunden, die den Funken auf das Publikum überspringen lässt. Mit ihrem aktuellen Album “Sieben Leben für dich” hat sich Maite Kelly einen Traum erfüllt und ein Album geschrieben, das sie ganz widerspiegelt. Startpunkt dieser unglaublichen Erfolgsstory war der Triumph mit Roland Kaiser und der Single “Warum hast du nicht nein gesagt”. Ihre erste Single „Sieben Leben für dich“ behauptete sich wochenlang auf Platz 1 der Deutschen Schlagercharts und das Video knackte in Rekordzeit die 5 Millionen Marke. Jetzt geht Maite mit ihrem Erfolgsalbum “Sieben Leben für dich” auf große Tournee!

Ihren musikalischen Gästen Feuerherz ist in den letzten zwei Jahren mit ihren Alben „Verdammt guter Tag“ und „Genau wie Du“ ebenfalls ein bemerkenswerter Durchmarsch durch die Pop- und Schlagerszene gelungen. Das aktuelle Album „Genau Wie Du“ stieg von Null direkt auf #11 der Offiziellen Deutschen Album Charts ein und in den Offiziellen Schlager Album Charts erreichte es mit #1 sogar die Pole Position. Durch unzählige Live- und TV-Auftritte sind Feuerherz deutschlandweit bekannt geworden und können auf eine große Fanbase zählen. Als Resultat dieser rasanten Erfolgswelle konnten sie 2016 gleich zwei renommierte Preise einheimsen: den „Radio-B2-Ekki-Göpelt-Preis" und „Mein Star des Jahres“ der Bauer Media Group in der Kategorie „Durchstarter des Jahres“.

Maite Kelly dazu: "Ich freue mich total, das Feuerherz als Gäste bei meiner Tour dabei sind. Das sind wirklich tolle Jungs, die mit ihrer Musik Pop und Schlager verbinden und so verschiedene Generationen vereinen. Ich habe mir auch was Besonderes für sie einfallen lassen, das wird aber jetzt noch nicht verraten!“

Auch Feuerherz freuen sich auf die Tour mit Maite Kelly: „Wir sind bekennende Maite-Fans. Sie ist eine vielseitige und talentierte Künstlerin mit viel Herz und Humor, eine Powerfrau wie sie im Buche steht, die dem Schlager ganz neue Konturen gibt. Sie war schon immer ein Vorbild für uns.“

Tourdaten Maite Kelly-Tournee 2017