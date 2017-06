Feuerherz pflegen seit dem Start ihrer Karriere eine tiefe Verbundenheit zu ihren Fans, die sie auch im Album-Titel ihrer neuen CD erkennen lassen. "Genau wie du" sind Sebastian, Dominique, Matt und Karsten und lassen mit ihrer offenen Art nicht nur die Frauenherzen höher schlagen. Neben den umjubelten Auftritten als Gast bei der diesjährigen Maite Kelly-Tournee, die im Herbst ihre Fortsetzung findet, hat Feuerherz an sechs neuen Songs für diese Bonus Edition des aktuellen Erfolgs-Albums gefeilt. Auch diesmal haben die Jungs von Syndicate Music die Songs produziert und aufgenommen, einem renommierten Produzenten-Team, das bekanntlich schon für die No Angels, Andrea Berg, Lou Bega, Worlds Apart und vielen anderen an den Reglern gesessen hat.

Mit ihrem eigenständigen Popschlager und der virtuos choreographierten Performance ist Feuerherz ein viel umjubelter Durchmarsch durch die Pop- und Schlagerszene gelungen, der noch lange nicht zu Ende ist. Gerade erst haben sie mit dem Album "Genau wie du" Platz 1 der Deutschen Schlagercharts und Platz 11 der Offiziellen Deutschen Album Charts erreicht. Mittlerweile konnten sie gleich zwei renommierte Preise einheimsen: den "Radio-B2-Ekki-Göpelt-Preis" und "Mein Star des Jahres" der Bauer Media Group in der Kategorie "Durchstarter des Jahres".

Die aktuelle Singleauskopplung aus der Bonus Edition ist "Lange nicht genug". Das Lied gehört zu den sechs neuen Songs und ist eine Mischung aus Disco-Fox und Dance, es erzeugt sofort Partystimmung und positive Gefühle. Den Augenblick leben und zusammen den Moment feiern, heißt die Devise. „Lange nicht genug“ versprüht dabei jede Menge positive Schlager-Power und ist mit seinem modernen Dance-Groove auch für die Clubs geeignet. Auch die weiteren neuen Songs bieten Schlager-Pop vom Feinsten. Die Bonus Edition des Albums "Genau wie du" hat Power und zieht zusätzlich elegant romantische Seiten auf. Sie ist mit angesagten Dance-Grooves und hoher Soundqualität auch für die Clubs und Schlager-Partys geeignet. Vielseitigkeit ist Trumpf!