Die Überflieger der letzten Session schicken mit "Nur Do" einen gefühlvollen Song ins Rennen der ein Heimatgefühl besingt. Dieses Gefühl muss allerdings nicht zwingend ortsgebunden sein, es kann genauso gut ein besonderer Mensch sein der einem dieses Gefühl vermittelt.

In perfekter Popsong-Länge schaffen es FIASKO die Brücke zu schlagen zwischen einer sympathischen Lokalverbundenheit und allgemeiner Gültigkeit, schließlich ist es der Band wichtig dass jedem Menschen - ganz gleich welcher Herkunft oder Nationalität - dieses Gefühl zusteht. Dass das bei FIASKO in vertrautem Kolorit rüberkommt ist in diesem Fall natürlich kein Zufall, schließlich macht es sich dieses junge Quartett in der Szene zunehmend bequem, und ist eigentlich nicht mehr wegzudenken!