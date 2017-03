Mit "Fifty Shades Of Grey 2 - Gefährliche Liebe" steht am 9. Februar 2017 ein wahres Kino-Highlight auf dem Programm. In der Fortsetzung der beliebten Buch-Verfilmung "Fifty Shades Of Grey" versucht Christian Grey, Anastasia zurückzugewinnen. Dabei werden einige Geheimnisse aus seiner dunklen Vergangenheit aufgedeckt, die die Beziehung der beiden auf die Probe stellen. Der fesselnde Extended-Trailer liefert bereits einige Einblicke in den spannenden Blockbuster und verkürzt die Wartezeit.

Musikalische Untermalung von Taylor Swift und Zayn

Im Trailer zu "Fifty Shades Of Grey 2 - Gefährliche Liebe" ist er bereits zu hören: Der großartige Titeltrack des Films. Mit "I Don't Wanna Live Forever" liefern ZAYN | Taylor Swift die perfekte musikalische Untermalung für das Kino-Spektakel. Das ehemalige One Direction-Mitglied Zayn trat 2016 erstmals als Solo-Künstler auf.

ZAYN | Taylor Swift - Single "I Don't Wanna Live Forever"

