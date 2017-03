Mit Fifty Shades Of Grey 2 - Gefährliche Liebe kommt am 9. Februar 2017 ein wahres Highlight in die deutschen Kinos, in dem die packende Story um Christian Grey und Anastasia in eine neue Runde geht. Dabei wartet nicht nur der Film mit einer Starbesetzung auf: Auch der großartige Soundtrack, der ausschließlich aus bisher unveröffentlichten Tracks besteht, macht Vorfreude auf das Kino-Erlebnis. Unter anderem steuern Taylor Swift und das ehemalige One Direction-Mitglied Zayn ihren gemeinsamen Track "I Don't Wanna Live Forever" bei, den es bereits im spannenden Trailer zum Blockbuster zu hören gab.

Von Nicki Minaj bis Halsey - das sind die Künstler des Soundtracks

Eine weitere großartige Kollabo befindet sich auf dem Soundtrack zur Fifty Shades Of Grey-Fortsetzung: Nicki Minaj und Nick Jonas haben sich für den Track "Bom Bidi Bom" zusammengetan. Mit dabei ist außerdem Halsey, die ihren Song "Not Afraid Anymore" beisteuert, sowie der britische Musiker JP Cooper mit "Birthday". Zudem können wir uns über einen musikalischen Beitrag von Sia, John Legend, Frances, Tove Lo und vielen mehr freuen. Der Hit-gespickte Soundtrack erscheint am 10. Februar 2017 und ist ab jetzt vorbestellbar. Die Tracklist in voller Länge gibt es hier zu sehen:

Wer sich den Soundtrack zu Fifty Shades Of Grey 2 - Gefährliche Liebe jetzt in der digitalen Version vorbestellt, erhält zwei Songs zum direkten Download: Mit "I Don't Wanna Live Forever" von Zayn und Taylor Swift sowie "Not Afraid Anymore" von Halsey könnt ihr euch schon jetzt gebührend auf das Kino-Highlight einstimmen. Die Kosten für die beiden Tracks erhaltet ihr beim späteren Albumkauf angerechnet.

Fifty Shades Of Grey 2 - Gefährliche Liebe Soundtrack

