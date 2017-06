Christian Grey und Anastasia Steele sind zurück: Ihr könnt euch ab dem 8. Juni 2017 das fesselnde Film-Highlight "Fifty Shades Of Grey - Gefährliche Liebe" auf DVD und Blu-ray in euer Wohnzimmer holen. In der Fortsetzung der erfolgreichen Buch-Verfilmung "Fifty Shades Of Grey" will Christian, Anastasia zurückzugewinnen. Sie versucht hingegen, den milliardenschweren Unternehmer zu vergessen. Dabei werden einige Geheimnisse aus seiner dunklen Vergangenheit aufgedeckt, die für Aufsehen sorgen. Seht euch hier den Trailer an:

Zum Heimkinostart von "Fifty Shades Of Grey - Gefährliche Liebe " verlosen wir zwei prall gefüllte Fanpakete. Darin findet ihr neben dem Film (auf DVD und Blu-ray) auch Shirts, Poster, Hörbuch und natürlich das Bestseller-Buch. Einsendeschluss ist der 28. Juni 2017. Außerdem legen wir euch den großartigen Soundtrack zum Film ans Herz, der ebenfalls im Paket auf Vinyl und CD enthalten ist: Mit dabei sind ZAYN | Taylor Swift, die mit "I Don't Wanna Live Forever" den Titeltrack beisteuern. Außerdem erwarten euch JP Cooper, Frances, Tove Lo, Halsey und viele mehr. Eine weitere Kollaboration steuern Nick Jonas und Nicki Minaj mit "Bom Bidi Bom" bei.

▶ Hier geht es zum Fifty Shades Of Grey Gewinnspiel

Fifty Shades Of Grey - Gefährliche Liebe Soundtrack

