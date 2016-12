In den neuen Filly-Hörspielfolgen "Geniale Erfinderinnen / Spektakel am Wolkenhafen" und "Die Rettung des Sternenkinds / Picknick mit Hindernissen" spielen die Filly Stars die Hauptrolle. Die kleinen, bunten Pferdchen mit den magischen Hörnern und großen Federflügeln tragen Namen wie Leon, Scorpio oder Aries. Werden die Fillys größer, so wird auch ihr Sternzeichen an ihrem Bein sichtbar. Auf ihren magischen Abenteuern werden sie von ihren Haustieren, die die 12 verschiedenen Sternzeichen tragen und dadurch einzigartige Persönlichkeiten haben, begleitet.

Die Filly Stars wohnen an einem ganz besonderen Ort namens Skylia, hoch über der Filly Welt. Die verschiedenen Filly Skylights, Sunlights und Starlights beeinflussen das Wetter und den Wechsel zwischen Tag und Nacht. Über sie alle herrscht im verzauberten Regenbogenschloss die Königin Cassopeia mit ihrer Tochter, Prinzessin Zodia. Aber es gibt im Himmelsreich der Filly Stars noch viele andere Dinge zu entdecken. Das Regenbogenschloss oder das Glitzer Traumschiff sind nur zwei der magischen Orte, in denen die Filly Stars zuhause sind.

In der sechsten Hörspielfolge der Filly-Reihe erfinden die Fillys eine Wettermaschine, um die bunten Gärten der Filly-Welt nicht vertrocknen zu lassen und ihrer Wetterhexe Afrodite beim Regenmachen auszuhelfen. Außerdem planen die Fillys ein großes Piratenspektakel am Wolkenhafen. Doch als sich eine echte Piratin einschleicht, muss ein Plan her!

In Folge 7 der magischen Hörspielreihe begegnen die Filly Stars endlich den, seit langer Zeit im Verborgenen lebenden, Filly Moonlights und es entwickelt sich eine Freundschaft. Zusammen müssen sie die Milchstraßensterne retten, denn irgendwas scheint in der nächtlichen Filly-Welt nicht zu stimmen. Außerdem lädt Prinz Zack, ein Moonlight-Filly, die Prinzessin Zodiac endlich zu einem Picknick ein – nur für die beiden. Doch ihre Freunde Artemis und Mystrix haben da einen anderen Plan…

