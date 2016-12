Für Hörspielsammler und Psycho-Cop-Einsteiger: Anfang Dezember veröffentlicht Folgenreich die abgeschlossene, zehnteilige Hörspielserie Don Harris – Psycho Cop als Komplettbox.

Die Gruselthriller-Serie basiert auf den gleichnamigen Romanen von Jason Dark, der auch John Sinclair erschuf. Inszeniert wurde die Hörspielserie von den Machern der erfolgreichen John Sinclair- und Star Wars-Hörspiele. Don Harris – Psycho Cop überzeugt mit atemberaubenden Effekten und ist bis in die kleinste Nebenrolle mit den deutschen Synchronstimmen vieler Hollywoodstars besetzt. So wird zum Beispiel der Protagonist der Serie von Dietmar Wunder gesprochen. Die zehn Hörspiele wurden von 2007 bis 2011 veröffentlicht und erscheinen nun erstmals als Komplettbox.

In der Hörspielserie, die definitiv nichts für schwache Nerven oder schreckhafte Zuhörer ist, dreht sich alles um den sogenannten "Psycho Cop" Don Harris. Don verfügt über seherische Fähigkeiten und ist ein Agent des europäischen Geheimdienstes ESI. Der plötzliche Tod seines Vaters und der Mord an Nancy Goldman, einer Bekannten von Don Harris, bringen ihn auf die Spur der mysteriösen Organisation "Club der Höllensöhne", und damit in große Gefahr ...

Die Box enthält auf zwei mp3-CDs die zehn Hörspielfolgen der Serie mit einer Spieldauer von 9 Stunden. Parallel erscheint auch ein Downloadset am 02. Dezember 2016. Die mp3-CD-Box ist bereits vorbestellbar. Weitere Infos gibt es hier.