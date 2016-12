Wir verlosen im aktuellen Folgenreich-Gewinnspiel drei Hörspielboxen der Gruselthriller-Hörspielserie Don Harris – Psycho Cop. Die Hörspielbox, bzw. das Downloadset enthält die komplette, zehnteilige Serie und erscheint am 02. Dezember 2016.

In der Hörspielserie, die auf den Romanen von Jason Dark basiert, dreht sich alles um den sogenannten "Psycho Cop" Don Harris. Don verfügt über seherische Fähigkeiten und ist ein Agent des europäischen Geheimdienstes ESI. Der plötzliche Tod seines Vaters und der Mord an Nancy Goldman, einer Bekannten von Don Harris, bringen ihn auf die Spur der mysteriösen Organisation "Club der Höllensöhne", und damit in große Gefahr ...

Beantwortet bis zum 30.11.2016 eine einfache Gewinnspielfrage! Die Gewinner erhalten die Hörspielbox mit mehr ca. 9 Stunden Spieldauer pünktlich zum Veröffentlichungstermin. Außerdem können sie sich noch über je ein T-Shirt in XL mit Schriftzug und Serien-Logo auf dem Rücken freuen.

Folgenreich drückt die Daumen und wünscht allen Teilnehmern viel Glück!