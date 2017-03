Um euch die Wartezeit bis zur Veröffentlichung der 12. Mark Brandis-Raumkadett Hörspielfolge zu verkürzen, verraten wir euch heute was in der Folge passieren wird (natürlich nicht alles). Außerdem präsentieren wir euch ebenfalls vorab eine Hörprobe zu " Der Fall Rublew "! Ein paar Wochen dauert es leider noch, bis die 12. Folge erscheinen wird. Am 28. April 2017 ist es dann soweit und ihr könnt endlich die neue Folge wie gewohnt als CD, Download und im Stream hören! Als CD ist die Folge bereits vorbestellbar . Wir können euch jetzt schon eine im wahrsten Sinne des Wortes dramatische Hörspielfolge versprechen!

Und so geht es für den Raumkadetten weiter:

Die Ausbildung an der Astronautenschule ist abgeschlossen, die Kadetten werden jedoch unter der Aufsicht von Prof. Westhoff für Einzeleinsätze bereitgehalten. Eine Eskorte für die Außenministerin aus Peking verläuft anders als geplant und sichert den bevorstehenden Friedensschluss zwischen Union und Republiken. Die beiden Piloten Mark Brandis und Rob Monnier werden offiziell geehrt, und Mark bekommt die Chance seines Lebens — ein eigenes Kommando …

Hört hier die Hörprobe zu "Der Fall Rublew":