Soundtrack-Liebhaber und STAR WARS Fans aufgepasst! Folgenreich verlost zusammen mit Walt Disney Records einen galaktischen Gewinn.

Bereits am 14. April ist der Soundtrack zu "ROGUE ONE: A Star Wars Story" als Doppel-LP mit 21 Tracks und einer Spieldauer von etwa 70 Minuten erschienen. Der erste Stand-Alone-Film aus dem STAR WARS Universum sorgte Ende 2016 für einen neuen Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der STAR WARS Reihe. Die mitreißende Geschichte um die junge Rebellin Jyn Erso entführte die Zuschauer an neue Schauplätze und beindruckte wie gewohnt mit einem fulminanten Soundtrack. Kein geringerer als Grammy®- und Oscar®-Gewinner Michael Giacchino konnte als Komponist für den galaktischen Soundtrack gewonnen werden.

Am 4. Mai, dem weltweiten Feiertag aller STAR WARS Fans, darf ein adäquates Gewinnspiel natürlich nicht fehlen. Folgenreich verlost deshalb 3 x die Doppel-Vinyl des Soundtracks zu ROGUE ONE: A Star Wars Story. Da bleibt nur zu sagen: May the 4th be with you!