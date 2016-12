Am 21. September 2016 spielte Frances im Rahmen des Reeperbahnfestivals im Docks in Hamburg und begeisterte ihre Zuschauer. Hier könnt ihr den Auftritt noch einmal anschauen. Die Sängerin, die mit dem Lovesong "Say It Again" gerade in unser aller Ohren ist, wird sehr bald wieder zu Besuch in die Hansestadt kommen: Am 6. Oktober 2016 performt die britische Newcomerin bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises.

Frances - "Say It Again"

Der Auftritt von Frances wird live im TV übertragen

Der Deutsche Radiopreis ist die wichtigste Verleihung für Radiomacher in ganz Deutschland und ehrt in elf Kategorien verschiedene herausragende Leistungen, die alle mit diesem Medium in Zusammenhang stehen. Die Awardshow wird am 6. Oktober 2016 von 20:00 Uhr bis 22:15 live im TV übertragen. Das heißt, ihr könnt die Performance der "Don't Worry About Me"-Sängerin bei einem gemütlichen Fernsehabend vom eigenen Sofa aus genießen. Dass Frances' Live-Qualitäten absolut umwerfend sind, bewies sie uns vor kurzem auf dem Reeperbahnfestival.

"Ich könnte in Hamburg leben" erzählt Frances der Crowd im Hamburger Docks

Es ist ihr dritter Besuch in der Hansestadt, erzählt Frances im Anschluss an ihren ersten performten Song "Borrowed Time", und fügt hinzu: "Ich liebe die Stadt. Ich könnte hier definitiv leben." Die britische Newcomerin, die meist die Bühne nur mit ihrem Flügel teilt, hat bei ihrem Konzert im Docks Unterstützung ihrer Band, die dazu beiträgt, dass die emotionalen Songs von Frances instrumental und stimmlich sogar noch intensiver klingen. Das ist auch für die 23-Jährige noch etwas ganz Besonderes, gibt sie zu.

