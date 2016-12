"Say It Again" - Live beim Deutschen Radiopreis



Sing es noch einmal: Wie wir euch berichteten, zieht es Frances derzeit mehr als einmal in die Perle der Hansestädte. Nach ihrem Reeperbahn-Festival-Auftritt performte die britische Newcomerin am 6. Oktober 2016 beim Deutschen Radiopreis in Hamburg. Dieser ehrt in insgesamt elf Kategorien herausragende Leistungen von Radiomachern in Deutschland. Mit ihrem wunderschönen Liebeslied "Say It Again" sang sich die 23-Jährige bei der Preisverleihung ohne Umwege in unsere Ohren und Herzen. "Meine Songs basieren alle auf persönlichen Erfahrungen", sagte die Sängerin, die schon als Kind begann, Piano und Violine zu spielen. Seitdem sie 13 ist, schreibt sie ihre eigenen Songs.

"Ich könnte in Hamburg leben" erzählt Frances der Crowd im Hamburger Docks

Schon bei ihrem Auftritt auf dem Reeperbahn-Festival stellte Frances fest: "Ich liebe die Stadt. Ich könnte hier definitiv leben." Die britische Newcomerin, die die Bühne meist nur mit ihrem Flügel teilt, bekam beim Konzert im Docks Unterstützung von ihrer Band. Diese trägt dazu bei, dass die emotionalen Songs von Frances instrumental und stimmlich noch intensiver klingen. Das sei auch für die 23-Jährige noch etwas ganz Besonderes, gibt sie zu.

