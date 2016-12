Großartige Stimme, tolle Melodien: Sängerin Frances ist für ihre emotionalen Tracks bekannt. Diese gibt die britische Newcomerin bald auch live zum Besten. Im April 2017 geht Frances auf große Europa-Tour und ist in dem Zuge auch in Deutschland zu sehen. In Köln, Hamburg und Berlin macht die talentierte Sängerin Halt, um Songs wie "Say It Again" und "Don't Worry About Me" zu performen. Ihre Live-Qualitäten stellte die 23-jährige Musikerin im Oktober 2016 bereits beim deutschen Radiopreis unter Beweis.

Deutschland-Konzerte von Frances

22. April 2017 Köln, Stadtgarten

27. April 2017, Hamburg, Nochtspeicher

28. April 2017, Berlin, Frannz

Frances Single "Say It Again"

