Tickets für die Konzerte von Frances in Hamburg und Berlin zu gewinnen: Momentan ist die britische Newcomerin auf Tour und verzaubert ihre Fans in ganz Europa mit ihrer Musik. In diesem Zuge kommt sie auch nach Deutschland und wir bringen euch hin. Eine großartige Stimme und tolle Melodien erwarten euch, wenn Frances' Songs wie "Say It Again" oder "Grow" live zum Besten gibt.

Frances live in Deutschland erleben

Im März 2017 erschien das Debüt-Album "Things I've Never Said", dass ihr nun live erleben könnt. Wir schenken euch 1x2 Tickets für Hamburg und 1x2 Tickets für Berlin. Um an die Tickets zu kommen, müsst ihr uns lediglich verraten, in welcher Stadt ihr die Britin live erleben wollt. Mit etwas Glück machen sich die Tickets bald auf den Weg zu euch. Einsendeschluss ist der 25. April 2017.

Deutschland-Konzerte von Frances im Überblick

22. April 2017 Köln, Stadtgarten

27. April 2017, Hamburg, Nochtspeicher

28. April 2017, Berlin, Frannz

▶ Hier geht es zum Frances Gewinnspiel

Frances Album "Things I've Never Said"

