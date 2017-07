Frank Turners enger Freund, der Filmemacher Ben Morse, begleitete den Musiker und seine Band The Sleeping Souls 2015 ein Jahr lang on the road: Entstanden ist das authentische und einfühlsame Portrait eines Underground-Heroen.

"Because we're not dead yet"

Die Dokumentation "Get Better - A Film About Frank Turner", benannt nach dem Song "Get Better" seines 2015er Albums "Positive Songs For Negative People", war in UK und ausgewählten Städten in US im Kino zu sehen und ist nun auf DVD erhältlich. Von der Bühne, über ein Studio in Nashville bis in diverse Pubs: Ben Morse fängt Frank Turner in verschiedensten Situationen ein und zeichnet ehrliche Bilder eines vielschichtigen und nachdenklichen Musikers, der gegen seine inneren Dämonen antritt. Neben einem Interview mit Filmemacher und Musiker hält die Dokumentation außerdem ein Acoustik Set von Frank Turner, sowie den unverklärten Glauben an ein besseres Ich, bereit. Ganz nach dem Motto: "We can get better, because we're not dead yet."

Frank Turner DVD "Get Better - A Film About Frank Turner"



