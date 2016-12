Vor zwei Jahren veröffentlichte Gentleman das Album zu seinem "MTV Unplugged"-Auftritt. Eine Vielzahl an bekannten Musikern wirkte bei dem Abend mit und stand mit Gentleman auf der Bühne, wie zum Beispiel Ky-Mani Marley, der Sohn der Reggae-Legende Bob Marley. Mit ihm gab es zwei beeindruckende Duette bei den Songs "No Solidarity" und "Redemption Song". Fast zwei Jahre später präsentierten Gentleman und Ky-Mani Marley dann das Album "Conversations", das sie im Anschluss an ihre MTV Unplugged-Aufnahmen gemeinsam produzierten. Jetzt veröffentlichen sie das Video zum Track "No Solidarity", das einer der Höhepunkte des MTV-Unplugged-Konzerts war, und erinnern mit dem Song an den Anfang ihres Projekts.

Das Video zu "No Solidarity" wurde auf Kuba gedreht. Wir sehen Gentleman und Ky-Mani Marley im Studio, wie sie den Song einsingen und bearbeiten. Das Ergebnis seht ihr oben im Player. "No Solidarity" ist das sechste Video, das Gentleman zusammen mit Ky-Mani Marley gedreht hat. Seht euch auch die Videos zu den Tracks "Uprising", "Tomorrow", "Simmer Down (Control Your Temper) feat. Marcia Griffiths", "Mama" und "Signs Of The Time" vom aktuellen Album "Conversations" an."