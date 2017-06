Auf seinem am 16. Juni 2017 erscheinendem Best Of-Album "The Selection" vereint Gentleman 20 Greatest Hits mit zwei neuen Songs. Einer von ihnen ist die Single "Ovaload" - ein wahres Dancehall-Brett, für das sich der Kölner Musiker Sean Paul ins Studio holte. Der Reggae- und der Dancehall-Künstler kennen sich schon länger: Sie waren bereits in 2002 gemeinsam auf Tour. Bleib dir selbst treu und verbieg dich nicht für Andere, erklären sie nun 15 Jahre später recht temporeich und energiegeladen in ihrer ersten gemeinsamen Single. Oben im Player könnt ihr in "Ovaload" reinhören.

Gentleman Single "Ovaload feat. Sean Paul"

