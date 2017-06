Das am 16. Juni 2017 erscheinende Best Of-Album "The Selection" ist die perfekte Einstimmung auf ein im Winter 2017 anstehendes Live-Highlight für jeden Gentleman-Fan: Der Reggae-Musiker aus dem Rheinland geht auch dieses Jahr wieder mit seiner gefeierten MTV unplugged-Show auf Tour - diesmal jedoch zum letzten Mal. Bei über 15 Konzerten durch Deutschland und Europa stellt er sein besonderes Musikprojekt noch einmal vor - erneut mit erstklassigen Musikern und hochkarätigen Gästen. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

29.11.2017: Wiesbaden, Kulturzentrum Schlachhof e.V.

30.11.2017: Bochum, RuhrCongress Bochum

02.12.2017: Bremen, Pier 2

03.12.2017: Berlin, Columbiahalle

04.12.2017: Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt

10.12.2017: Stuttgart, Porsche-Arena

12.12.2017: Köln, Palladium Köln

14.12.2017: Hannover, Swiss Life Hall

20.12.2017: München, Zenith die Kulturhalle

Gentleman Album "The Selection"

