Kurz nach der Veröffentlichung seines Best Of-Albums "The Selection", überrascht Gentleman seine Fans mit einem neuen Video: "Red Town" stammt aus dem Album "Conversations". Der zugehörige Clip entstand unter der Regie von Pascal Bünning in Südafrika. Der Fotograf und Filmemacher hatte bereits den gelungenen Covershoot für das Album mit Ky-Mani Marley umgesetzt. Das "Red Town"-Video entführt mitten in eine Postkarten-Kulisse: Bunte Häuser, weißer Strand, blaues Meer - oben im Player könnt ihr euch in den Urlaub träumen. Noch mehr von Gentleman gibt's am 27. Juni 2017 bei Vox: Dann wird Gentlemans Abend bei Sing meinen Song - das Tauschkonzert ausgestrahlt.

