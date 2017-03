Die Familie von George Harrison ist stolz, die Veröffentlichung von George Harrison - The Vinyl Collection anzukündigen. Dieses Boxset vereint erstmals alle seine Solostudioalben in einer Sammlung.



Das Vinyl-Boxset enthält alle zwölf Studioalben mit den Original-Tracklistings und exakten Kopien der Originalartworks. Außerdem befindet sich in der Box das legendäre Livealbum Live In Japan (2LP) und zwei 12”-Picture Disc Singles: "When We Was Fab" und "Got My Mind Set On You". Alle Platten wurden auf 180g-Vinyl gepresst und befinden sich in einer hochwertigen, stabilen, zweiteilgen Slipcase-Box. Für die neu gemasterte Version kamen die Originalbänder zum Einsatz. Geschnitten wurden sie in den legendären Capitol Studios, um eine durchweg herausragende Audioqualität zu gewährleisten. Die Alben dieser Collection werden auch einzeln erhältlich sein; All Things Must Pass als Limited Edition.





George Harrisons I Me Mine erschien ursprünglich 1980 beim Nischenverlag Genesis Publications. Es war das erste von vielen gemeinsamen Projekten zwischen George und Genesis Gründer Brian Roylance. In einem Gespräch mit seinem Freund und früheren Pressemanager der Beatles und in einem in Ich-Form geschriebenen Begleittext zu den Songs erzählen hier George Harrisons eigene Worte die ganze Geschichte – von seiner Kindheit in Liverpool bis zu Beatlemania, seiner Spiritualität und seiner Philosophie. Diese erweiterte, neue Version des Buches umfasst Harrisons komplette Musikkarriere in seinen Worten und in 141 Songs mit handgeschriebenen Textblättern, die originalgetreu und in Farbe reproduziert wurden. 50 der Songtexte sowie zahlreiche Fotos waren bisher nicht in diesem Buch enthalten und so ist es jetzt 632 Seiten dick.



George Harrison - The Vinyl Collection LP-Boxset enthält:



Wonderwall Music (1968) | 1 LP

Electronic Sound (1969) | 1 LP

All Things Must Pass (1970) | 3 LP *Limited Edition

Living In The Material World (1973) | 1 LP

Dark Horse (1974) | 1 LP

Extra Texture (1975) | 1 LP

Thirty Three & 1/3 (1976) | 1LP

George Harrison (1979) | 1 LP

Somewhere in England (1981) | 1 LP

Gone Troppo (1982) | 1 LP

Cloud Nine (1987) | 1 LP

Live In Japan (1992) | 2 LP

Brainwashed (2002) | 1 LP

12”-Picture Disc Singles von "When We Was Fab" und "Got My Mind Set On You" (nur als Teil des Boxsets erhältlich)



Als perfekten Begleiter für das Vinyl-Boxset gibt es den George Harrison Essential III-Turntable. Dieses elegante Teil wurde von Pro-Ject Audio Systems entworfen und hergestellt, einem der weltweit führenden Hersteller von Schallplattenspielern. Das Design des Artworks stammt von Studio Number One und basiert auf einer exklusiven Lithografie von 2014, die Shepard Fairey für die Harrisons entworfen hatte. Von diesem Turntable wird es weltweit nur 2500 Exemplare geben.