Das Vinyl-Boxset enthält alle zwölf Solo-Studioalben Harrisons vom Debüt Wonderwall Music im Jahr 1968 bis zum letzten Album Brainwashed von 2002. Neben den Soloalben enthält das Boxset auch das zweite Harrison-Live Album Live in Japan von 1992. Auch die beiden Singles When We Was Fab und Got My Mind Set On You sind exklusiv als 12“-Picture Disc beigelegt. Alle Soloalben wurden auf 180-Gramm-Vinyl gepresst und kommen in einer Slipcase-Box daher.

Das Remastering der Alben erfolgte in den renommierten Capitol Studios in Los Angeles, wo die Orginalbänder geschnitten worden sind. Die remasterten Soloalben werden nicht nur im Boxset, sondern auch einzeln veröffentlicht.



