Die "Giraffenaffen" sind wieder los - und das schon zum fünften Mal! 14 großartige Künstler aus ganz Deutschland haben sich für die beliebte Reihe im Studio eingefunden. Die besonderen und modernen Interpretationen von klassischen Kinderliedern laden zum Mitsingen und tanzen ein - kein Wunder, bei solch einer prominenten Besetzung der Tracklist:

Ein großer Spaß für jung und alt: Sasha interpretiert den Song "Wie schön, dass Du geboren bist" als Swing-Version, während das Elektro-Pop-Duo Glasperlenspiel den Paulchen Panter-Klassiker "Wer hat an der Uhr gedreht" zum Besten gibt. Ebenfalls dabei sind Deine Freunde, Samy Deluxe, Max Giesigner und The Voice Of Germany-Gewinnerin Jamie-Lee. Als besondere Überraschung liefert Fanta 4-Mitglied Thomas D. mit dem Song "Superkalifragilistikexpialigetisch" eine großartige Performance mit seinem achtjährigen Sohn Max ab.

Compilation Giraffenaffen 5

